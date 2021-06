Europa und 3-G-Regeln: Hybrides Forum Alpbach mit viel Sicherheit

Die drei Themen, um die es quer durch alle Gespräche und Vorträge gehen soll, seien heuer die Sicherheit in Europa (von der Gesundheit bis zur militärischen Frage), der Klimawandel als Handlungsauftrag und Chance sowie die erforderliche Finanzierung der europäischen Zukunftsfragen, so Wutscher. Am 18. August startet in Alpbach die Seminarwoche, am 22. August findet wieder der Tirol-Tag statt. Am 24. August erfolgt die offizielle Eröffnung, die Tagung dauert dann bis 3. September.