Durchhalten und Wunden lecken: Rendi-Wagner gibt nicht auf

Wien – Vor dem Parteitag wollte Pamela Rendi-Wagner keine Interviews geben. Jetzt allerdings umso mehr. Am Sonntag war sie im Studio der ZiB2, am Montag im Ö1-Morgenjournal, heute will sie im Report Antworten geben. Und die Fragen, die sie zu beantworten hat, beschäftigen sich allesamt mit den Folgen des Parteitags und dem historisch schlechten Wahlergebnis von 75 Prozent bei ihrer Wiederwahl zur Parteivorsitzenden. Die Antworten waren gleichlautend. Nein, sie denke nicht an Rücktritt. Sie will auch keine Änderung in der Parteizentrale vornehmen und ja, sie wolle als Spitzenkandidatin die SPÖ in die Nationalratswahl führen.