Keine „wehenden Fahnen“ für Tiroler Berufsschul-Strukturreform

Speziell kleine Unternehmen im Handel werde der Wegfall der Lehrlinge für 9,3 Wochen am Stück hart treffen, warnen die Kritiker.

Besonders leiden werden kleine Unternehmen, insbesondere im Handel, fürchtet man in den Bezirken. Lehrlinge seien wertvolle Arbeitskräfte, dass diese für 9,3 Wochen Schulunterricht am Stück fehlen, sei nicht tragbar – schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit.