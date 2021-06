Politik am Zug: Bei Regeln für Sterbehilfe läuft die Zeit davon

Der Verfassungsgerichtshof hat dem Parlament bis Ende dieses Jahres Zeit gegeben, die heikle Frage der Sterbehilfe zu regeln. Am Grundrecht auf Beendigung des Lebens in Würde ist aber nicht mehr zu rütteln.

Wien – Eine Vorbemerkung im Schlussbericht zum „Dialogforum Sterbehilfe“ des Justizministeriums bringt auf den Punkt, wie weit die Ansichten verschiedener Organisationen auseinandergehen. „Assistierter Suizid“, „Sterbehilfe“ oder „Freitod“: Der Standpunkt bestimmt die bevorzugte Bezeichnung. Mit dem Dialogforum Ende April haben die Fachleute im Justizministerium versucht, sich einen Überblick über die Positionen zu verschaffen. Jetzt ist die Politik am Zug, einen rechtlichen Rahmen für die Sterbehilfe zu erlassen. Die Zeit drängt: Am 1. Jänner 2022 sollte eine Regelung in Kraft sein.