Tour-Renndirektor weist Kritik nach Stürzen zurück, Fahrer mit Protestaktion

Paris – Renndirektor Thierry Gouvenou hat die Kritik an der Streckenführung der 108. Tour de France zurückgewiesen. „Es ist immer einfach zu sagen, dass es gefährlich ist, aber man muss erkennen, dass es immer schwieriger wird, Zielorte zu finden“, sagte Gouvenou der Sportzeitung L‘Equipe mit Blick auf die schlimmen Stürze auf der dritten Etappe am Montag.

„Für diese Etappe mussten wir Lorient, Lanester, Hennebont und Plouay von der Liste streichen, was uns zu gefährlich erschien. Wir haben keine mittelgroße Stadt mehr ohne Verkehrsinsel, Kreisverkehr oder Verengung“, so Gouvenou. Vor zehn Jahren habe es bei der Tour de France 1100 gefährliche Punkte gegeben. „In diesem Jahr sind wir bei 2300.“

Die Fahrer protestierten am Dienstag. Etwa 900 Meter nach dem Start der 4. Etappe von Redon nach Fougeres hielt das Peloton für gut eine Minute an, ehe es in sehr langsamer Fahrt weiterging. Allerdings wurde in den Szenen auch klar, dass im Feld keine Einigkeit herrscht. Eigentlich war geplant, direkt bei Kilometer null anzuhalten, doch die Fahrer an der Spitze um den Franzosen Julian Alaphilippe fuhren nach der neutralisierten Phase langsam weiter. Erst als der deutsche Sprinter Andre Greipel und sein Teamkollege Rick Zabel sich an die Spitze des Feldes setzten, wurde angehalten.