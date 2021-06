Generali Open präsentierte Starterfeld für Kitzbühel, Tiroler Erler mit dabei

Roberto Bautista Agut schlägt heuer in Kitzbühel auf.

Kitzbühel – Die Veranstalter des Generali Open in Kitzbühel, das vom 26. bis 31. Juli über die Bühne geht, haben am Dienstag das Feld für das ATP-250-Turnier bekanntgegeben. Angeführt wird dieses trotz der Olympia-Konkurrenz vom aktuellen Weltranglisten-Zehnten Roberto Bautista Agut (ESP) vor dem starken Norweger Casper Ruud (ATP-14.). Wäre Dominic Thiem nicht verletzt, dann hätte der US-Open-Sieger übrigens wieder in der Gamsstadt aufgeschlagen.