Die Gastronomie lebt auch vom guten Ton

Und was ist mit der Musik? Oftmals wird in Gastronomiebetrieben auf die Beschallung vergessen. Doch ohne Musik fehlt dem Gastraum oft eine entscheidende Komponente um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Setzen Sie den richtigen Ton in Ihrem Gastronomiebetrieb mit einem passenden System von Fiegl + Spielberger.

Das Abspielen von Musik im Gastraum trägt nicht nur zu einem positiven Ambiente bei, denn Studien zeigen auch, dass sich die Konsumbereitschaft der Kunden dadurch erhöht. So auch eine Studie von VisionCritical die besagt, dass 61 % der Gäste mehr Getränke und Speisen konsumieren, wenn in der Gaststätte Musik abgespielt wird, die ihrem Geschmack entspricht. Dies spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder. Studien von Hui Research und Soundtrack your Brand zeigen, dass die richtige Musikwahl und Klangqualität die Besucherzahlen um bis zu 25 % erhöht.