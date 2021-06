Trainer Schopp verlässt den TSV Hartberg in Richtung Barnsley

Hartberg – Markus Schopp macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und verlässt den Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg nach drei erfolgreichen Jahren Richtung England. Der 47-Jährige unterschrieb beim englischen Zweitligisten Barnsley FC einen Dreijahresvertrag und reiht sich beim Traditionsclub (gegründet 1887) vom Norden Englands in eine mittlerweile illustre Trainerriege mit Bundesliga-Erfahrung ein. Hartberg will einen Nachfolger sehr bald präsentieren.

"Es freut mich sehr, dass ich künftig bei so einem traditionsreichen Verein arbeiten kann und bin schon gespannt auf die neue Herausforderung", sagte Schopp in einer Aussendung seines Managements. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler und Italien-Legionär bedankte sich bei seinen Wegbegleitern in Hartberg. "Es war eine unvergessliche Zeit."