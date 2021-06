Breite Mehrheit für Reform des Verfassungsschutzes

Wien – Es ist eine ungewöhnliche Phalanx in Zeiten wie diesen. Die Koalitionäre ÖVP und Grüne haben sich mit zwei Oppositionsparteien – der SPÖ und der FPÖ – auf eine Reform verständigt, auf jene des umfehdeten Verfassungsschutzes. Die Neuerungen sind Folge der BVT-Affäre und von Pannen im Vorfeld des Anschlags in der Wiener Innenstadt im November des Vorjahres. Kommende Woche werden sie im Nationalrat beschlossen; gelten werden sie ab Dezember.

Ebenfalls avisiert: „verstärkte GefährderInnenansprache zur Deradikalisierung“, „GefährderInnen“ werden via Meldeverpflichtung beobachtet, detto mehr Kontrolle durch Vertreter des Hohen Hauses. Die Berichtspflichten an den Ständigen Unterausschuss des Innenausschusses des Nationalrats sollen erweitert werden. So soll die Direktion jährlich einen Bericht erstellen.