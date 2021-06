Zehntausende Haushalte nach Unwetter in Tschechien ohne Strom

Prag – Heftige Sommergewitter haben in Tschechien in der Nacht auf Mittwoch erneut schwere Schäden angerichtet. Wegen beschädigter Leitungen waren rund 145.000 Haushalte ohne Strom. Die Feuerwehren rückten zu Hunderten Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen und vollgelaufene Keller leer zu pumpen. In Liberec schlug ein Blitz in ein Haus ein. Fünf Menschen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.