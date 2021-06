Rotstift wird beim FC Wacker Innsbruck angesetzt, aber kein dicker

Innsbruck – Die Zeit des Schuldzuweisens ist vorbei, die des Handelns gekommen. Kommunizierten der Tiroler Vereinsvorstand des FC Wacker um Präsident Joachim Jamnig und der Hamburger Investor Matthias Siems zuletzt nur noch über Presseaussendungen, in denen man sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Zusammenarbeit zuschob, so verschrieb sich der Vorstand mittlerweile dem Handeln. Die Zeit drängt – weniger am Transfermarkt, denn der Kader wäre gut bestückt. Aber ist er zu teuer? Und: Kommt man über die Runden?