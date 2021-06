E-Biker bei Kollision mit Mopedlenker in Strengen schwer verletzt

Strengen – Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Mopedlenker in Strengen schwer verletzt worden. Der 70-Jährige und der führerscheinlose Jugendliche prallten auf einem Forstweg in einer Kurve zusammen und kamen beide zu Sturz. Während der 14-Jährige unverletzt blieb, musste der schwerverletzte E-Biker mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. (TT.com)