Wissenschaftstalk ab 18 Uhr auf TT.com: Diskussion zur Klima-Zukunft live

Unser Planet hat bereits zahlreiche Klimaphasen erlebt. Spuren davon wurden konserviert – in Eis- und Sedimentschichten, die Forschende in Höhlen zu Tag­e bringen. Das gewonnene Wissen erlaubt Forschenden, das Klima der Vergangenheit immer besser nachzuzeichnen. Ein Blick in die Gegenwart zeigt, dass in der Erdatmosphäre heute mehr CO2 enthalten ist, als in den letzten 800.000 Jahren jemals vorhanden war.