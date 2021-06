Red Bull bleibt wertvollste Marke, Swarovski verliert stark

Wien – Der Energy-Drink-Hersteller Red Bull bleibt unangefochten die wertvollste österreichische Marke - die Marke Red Bull ist so viel wert wie alle anderen Marken der Top 10 in Österreich zusammen, hat das European Brand Instititute (EBI) errechnet. Zusammen sind die zehn wertvollsten Marken 33,5 Mrd. Euro wert und haben im Coronajahr 1,4 Prozent an Wert eingebüßt - nicht so stark wie die allgemeine Wirtschaftsleistung, die um 6,6 Prozent eingebrochen ist.