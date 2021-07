Gut zu wissen: Diese Corona-Regeln gelten in Österreich ab 22. Juli

Innsbruck – Ab Donnerstag (22. Juli) gelten wieder einige Neuerungen bei den Corona-Bestimmungen in Österreich. So gehört etwa die Maskenpflicht im Handel (Achtung, es gibt Ausnahmen!) in acht Bundesländern der Vergangenheit an. Der Zugang zur Nachtgastronomie wird hingegen wieder verschärft – hier kommt eine 2G-Regel zur Anwendung.