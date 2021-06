Putin will Abschied selbst bestimmen und Nachfolger empfehlen

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin will den Zeitpunkt seiner Machtübergabe selbst bestimmen und dann auch einen Nachfolger empfehlen. In einer Live-Sendung im Staatsfernsehen sagte der 68-Jährige, der vor mehr als 20 Jahren erstmals gewählt wurde, am Mittwoch: „Natürlich kommt die Zeit. Und ich hoffe, dass ich sagen kann, dass dieser oder jener Mensch meiner Meinung nach würdig ist, solch ein wunderbares Land wie unsere Heimat Russland zu führen.“

Er sehe als seine Verantwortung, eine Empfehlung zu geben. Das laufe so in jedem Land der Welt. Zugleich wies der Präsident in der „Bürgersprechstunde“ die Aussage eines Zuschauers zurück, dass ihm die Macht von Vorgänger Boris Jelzin in die Hand gelegt worden sei. „Jelzin hat mir die Macht nicht übergeben“, sagte Putin. Er sei nach dessen Rücktritt in der Nacht auf den 1. Jänner 2000 lediglich Interimspräsident gewesen und danach zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Das hätten die Bürger Russlands so entschieden.