Angeblich eine Million Dollar gewonnen: Schwazer fiel auf Betrüger herein

Schwaz – Ein 37-Jähriger ist in Schwaz Internetbetrügern aufgesessen. Wie die Polizei beschreibt, nahm der 37-Jährige im Mai an einem Onlinegewinnspiel teil. Kurz darauf erhielt er die Mitteilung, er habe eine Million Dollar gewonnen. Für die Auszahlung des Gewinnes müsse er jedoch freilich vorab Gebühren und Spesen überweisen. Das tat der Mann, insgesamt landete in mehreren Tranchen ein vierstelliger Eurobetrag auf ausländischen Konten.