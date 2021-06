Mit Sekundenschlaf auf Gegenfahrbahn: Autos stießen in Söll zusammen

Söll – Am Mittwochnachmittag sind in Söll zwei Autos bei einem Zusammenstoß zerstört worden. Gegen 14.40 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Pkw auf der Loferer Straße von Wörgl in Richtung Ellmau unterwegs. Mit im Wagen saß ihr 87-jähriger Großvater. Zeitgleich fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Wörgl. Er geriet wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn.