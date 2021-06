Nach Lagebesprechung folgte für Wacker 0:1-Niederlage gegen HSV

Innsbruck – Bevor sich der Profikader des FC Wacker zum Test gegen den HSV Richtung Chiemsee verabschiedete, unterrichtete Sportvorstand Alfred Hörtnagl die Mannschaft über den Stand der Dinge. Das notwendige Sparprogramm soll gegenwärtig die Kampfmannschaft nicht sonderlich treffen. „Das Team soll mit derzeitigem Personalstand in die Saison gehen“, so Hörtnagl. Kaderveränderungen sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen, Schließlich ist Transferzeit und der Fußball bekanntlich ein Tagesgeschäft. Durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen ein Innenverteidiger kommt.