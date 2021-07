Zelger-Preis 2021 geht an Innsbrucker „Circus“

Innsbruck – Das Innsbrucker Grafikdesignbüro „Circus“ erhält den zweiten Arthur-Zelger-Preis für gute Gestaltung. Erst vergangenes Jahr lobte die Tirol Werbung den mit 5000 Euro dotierten Designpreis, der an den Tiroler Grafikdesigner Arthur Zelger (1914–2004) erinnern soll, erstmals aus. Gestern Abend überreichte Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) den Preis an Bürogründer Andreas Schett, der auch für sein musikalisches Engagement in der Musicbanda Franui bekannt ist. Das ebenso mit 5000 Euro dotierte Stipendium teilen sich heuer Stephanie Walter und Elisabeth Eiter.