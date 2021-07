Oberers Abschied in Reutte: Des Altbürgermeisters Abgang auf Raten

Reutte – „Ja Grüß Gott, Herr Oberer!“ Auf der Gemeinde Reutte zu tun zu haben und dabei auf „Luis“ zu treffen, war die letzten elf Jahre eine Selbstverständlichkeit. Nun, nach seinem Abgang Ende März als Bürgermeister, ihm immer noch in die Arme zu laufen, sorgt bei manchen für Verwunderung. Nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal schon eher und beim dritten Aufeinandertreffen denkt so mancher: Da war doch was. Ist nicht Günter Salchner der neue Marktchef?