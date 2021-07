„Tristan und Isolde“: Selbstmord bringt auch keine (Er-)Lösung

München – Bevor Erl, Bregenz, Salzburg, Ischl, der Festspielsommer beginnt, gab es in München den Anpfiff zu den Opernfestspielen. Man gibt Wagners „Tristan und Isolde“. Zu berichten ist zunächst von einem Rollendebüt. Anja Harteros singt erstmals die weibliche Titelfigur und zeigt eine aufbrausend intensive, in jeder Nuance überzeugende Isolde. Was da an Gestaltungsdramaturgie, an Ausdrucksreichtum geboten wird, sucht ihresgleichen. Auch Jonas Kaufmann wagt sich, mit nunmehr 52 Jahren, erstmals an den Tristan. Technisch gelingt alles makellos, der dritte Aufzug mit seinen nicht enden wollenden vokalen Leidensvariationen gelingt Kaufmann besonders gut, in den ersten beiden Aufzügen schleicht sich bisweilen sein einschlägiges, gaumiges Timbre ein. Und dann gibt es zwei Sensationen. Eine heißt Okka von der Damerau und singt seit Jahren verlässlich meist eher mittlere Partien in München. Ihre Brangäne wird nun zum Triumph. Eine oft alle anderen überstrahlende Vokalartistin, die mit ebenso samtenem wie mächtig sattem Timbre brilliert. Auch szenisch ist sie eine Art Spielführerin, die sich um Liebes- (oder Todes-?)Tränke kümmert und mal im Krankenschwesterdress Leute verarztet, mal divenhaft im Abendkleid bella figura macht.