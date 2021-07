Unfall auf Felbertauern Bundesstraße in Mittersill: Ein Todesopfer

Mittersill/Lienz – Bei einem Verkehrsunfall auf der Felbertauern Bundesstraße in Mittersill (Pinzgau) ist am Mittwoch ein 70-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Osttirol war am Nachmittag mit seinem Wagen auf die linke Straßenseite geraten und frontal gegen das Fahrzeug des Pinzgauers geprallt. Der 70-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt, berichtete die Polizei.