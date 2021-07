Superstar vertragslos: Messi-Kontrakt verzögert sich laut Barca-Boss Laporta

© Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock via www.imago-images.de

Barcelona/Buenos Aires - Die Zukunft von Fußball-Superstar Lionel Messi bleibt vorerst offen. Das neue Vertragsangebot des FC Barcelona, Messis Verein seit Jugendtagen, verzögert sich nach Angaben des neuen Club-Präsidenten Joan Laporta. Der Grund dafür seien die Finanzkontrollen der spanischen Fußballliga, sagte Laporta am Donnerstag. Der Vertrag Messis mit Barca war am Mittwoch zu Mitternacht ausgelaufen. Der Argentinier kam im September 2000 im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona.

Laporta versuchte jedenfalls, die Fans des Vereins zu beruhigen. "Es läuft gut, er will bleiben und wir unternehmen alle Anstrengungen, um dies sicherzustellen. Aber wir müssen es mit dem finanziellen Fairplay der Liga in Einklang bringen", sagte Laporta am Donnerstag dem spanischen Radiosender Onda Cero. "Es gibt viele Optionen und wir überlegen, welche die beste für beide Seiten ist. Aber wir wollen, dass er bleibt und er auch. Wir wollen ihm die wettbewerbsfähigste Mannschaft geben."