Mofafahrerin (15) prallte in Kramsach auf Auto ‒ schwer verletzt

Nach der Stabilisierung am Unfallort wurde die schwer verletzte Jugendliche mit dem Notarzteinsatzfahrzeug in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Kramsach ‒ Nach einem schweren Unfall in Kramsach verlor am Donnerstagnachmittag eine 15-jährige Mofafahrerin kurz das Bewusstsein. Zuvor war das Mädchen voll gegen einen Pkw gekracht. Die 52-jährige Lenkerin hatte auf der Kramsacher Straße vom Reintalersee kommend in Richtung Ortszentrum ihr Auto angehalten, weil ein Schwanenpaar samt Küken auf der Straße war. Dies dürfte die Jugendliche zu spät bemerkt haben und fuhr ungebremst auf den bereits stehenden Pkw auf.