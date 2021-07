Das türkise Spiel auf Zeit bei der Kanzler-Befragung im U-Ausschuss

Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte gestern Glück mit den Regeln des Untersuchungsausschusses: Die ersten Fragen stellt der türkise Abgeordnete Klaus Fürlinger. Er fragt Kurz nach der Praxis bei Postenbesetzungen in Koalitionen. Er will wissen, welche Projekte unter Türkis-Blau vorangetrieben wurden. Fürlinger fragt seinen Parteichef, wie dieser vom Ibiza-Video erfahren habe und was rund um die Veröffentlichung geschehen sei. Kurz verwertet die Vorlage und antwortet ausführlich. Als das Fragerecht zu SPÖ-Mann Kai Jan Krainer wechselt, ist die Hälfte der vierstündigen Befragungszeit vorbei.

Der Auftritt von Kurz war auf großes Interesse gestoßen. Reporter, Kameraleute und Fotografen warteten auf den Bundeskanzler. Kurz nutzte die Bühne, um seine Kritik am Ausschuss auch für das Publikum in Fernsehen und Radio anzubringen: Diskurs sei wichtig, ein Wettbewerb der Ideen ebenso, Kontrolle auch. Im U-Ausschuss fehle aber der Respekt. Es sei „schade, dass der U-Ausschuss zu einer Anzeigenfabrik verkommen ist“, so Kurz in Anspielung auf Sachverhaltsdarstellungen an die Justiz im Zusammenhang mit dem Ausschuss.