Lois Weinberger: Ein großer Weiser der Kunst

Sie haben mehr als 100 Arbeiten in diversen Techniken ausgewählt, die zwischen den 1970er-Jahren und 2020 entstanden sind und zum größten Teil noch nie in Wien zu sehen waren. Wo der international gefragte Künstler, der zwischen Tokyo und Sao Paulo ausgestellt hat, bei Biennalen und Documentas mit dabei war, ausgerechnet hier, wo der gebürtige Tiroler bis zu seinem Tod gelebt hat, im Jahr 2000 seine letzte Museumsausstellung gehabt hat. Und zwar im 20er-Haus, das sich vor zehn Jahren zum Belvedere 21 gemausert hat.

„Basics“ ist der Titel der indoor wie im musealen Skulpturenpark zelebrierten Ausstellung, die Weinberger in allen seinen künstlerischen Facetten fassbar macht, als fabelhaften Zeichner genauso wie als Performer und Objektemacher. Als einen, der sich als philosophisch reflektierter Fragensteller verstand und nicht als Lieferant fertiger Antworten. Um ihn als ökologisch Bewegten begreifbar zu machen, und das in einer Zeit, als Phänomene wie Klimawandel und Umweltverschmutzung noch kein Thema waren.

Weinberger sah seine Rolle als Künstler als die eines Anwalts für das Übersehene schlechthin, weshalb etwa Unkraut genauso wie Unmensch für ihn Unwörter waren. Sein Oeuvre lese sich in der Rückschau auch nicht als „Bildungsroman“, sagt Kurator Severin Dünser, sondern als gern in poetische Metaphern gekleidete Auseinandersetzung mit den komplexen Beziehungen zwischen Natur und Kultur.

Das kann ganz allgemein in groß angelegten Feldversuchen, aber auch sehr persönlich daherkommen, wenn er etwa in seinem Projekt „Debris Field“ in einem fast archäologischen Tun „im Trümmerfeld seiner persönlichen Herkunft“ (Dünser) wühlt. Asyle für die Flora und Fauna sind dagegen seine „Wild Cubes“, von denen einer sowohl vor der Innsbrucker SoWi als auch dem Belvedere 21 steht, wo auch sein „Vogelhaus für Vögel“ installiert ist oder mit Erde gefüllte Taschen stehen, in denen Migranten gern ihre Habseligkeiten verstauen.