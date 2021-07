Moped-Lärm ist auch in Thaur zurück auf der Agenda

Thaur – Die sommerlichen Temperaturen, in Verbindung mit einer vorläufigen Entspannung der Corona-Krise und dem Ende vieler Beschränkungen, sorgen vielfach für Freude und Zuversicht. Zugleich treten aber auch bestimmte Probleme wieder stärker in Erscheinung: Vor allem in Innsbruck häufen sich, wie berichtet, die Beschwerden über lautstark feiernde Jugendliche und Studierende. Und in vielen Gemeinden ist auch ein anderes Reizthema zurück auf der Tagesordnung: Lärmbelästigung durch Mopeds.