Aus für Eule: Petition sammelt Tausende Unterschriften für neues Konzept

Weiters hoffen Tollinger und Begus auf mehr Flexibilität und ein möglichst vielfältiges Angebot inklusive Gruppenpraxen, mobile Leistungen etc. – „für jedes Kind passt etwas anderes“. Vor allem sollen Betroffene künftig auch Zugang zu selbst gewählten Therapeuten haben. Wichtig seien auch Angebote in der Nähe des Wohnortes. „Ich weiß von einer Mutter, die muss jede Woche mit ihrem Kind von Nauders nach Zams fahren“, sagt Tollinger: „Dafür gehen jedes Mal eineinhalb Stunden drauf.“ Begus ergänzt: „Eltern müssen sich oft entscheiden, ob sie ein Kind zum Fußballtraining oder das andere zur Therapie bringen.“ Hilfreich wäre außerdem, wenn Therapeuten nicht nur in Sonderschulen, sondern auch in Regelschulen zur Verfügung stehen würden.