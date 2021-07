Kinder sprangen in Deutschland wegen Feuers aus Wohnungsfenster

Gladbeck – Mit einem Sprung aus dem Fenster in die Arme von Passanten haben sich in Deutschland zwei Kinder vor einem Feuer in ihrer Wohnung gerettet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die beiden bereits aus dem ersten Obergeschoß des Hauses in der Stadt der 75.000-Einwohner-Stadt Gladbeck im Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gesprungen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.