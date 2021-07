Diskussion von heimischen Experten: „Klima muss wieder Thema werden“

Jedoch habe gerade die Corona-Pandemie gezeigt, dass von der Politik auch schnell reagiert werden könnte. Jetzt, nach der Pandemie, müsse „das Klima wieder zum Thema werden“. Höhlenforscher Spötl zeigt sich optimistisch, dass Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Senkung der Emission noch rechtzeitig angehen. Deshalb steigt er mit seinem Team in die Tiefen der Erde hinab, denn „dort unten in den Höhlen der Alpen gibt es Informationen, die es oben auf der Erde schlicht nicht mehr gibt. Das sind Zeitreisen zurück über Millionen Jahre“, sagt Spötl. Gerade Tropfsteine, mineralische Ablagerungen, seien die „besten Klimaaufzeichnungen“. So sei etwa das Höhleneis Hunderte bis Tausende Jahre alt, also gespeicherter Niederschlag, von dem Temperaturveränderungen in anderen Epochen nachgewiesen werden können. Spötl hofft, dass diese „Archive der Vergangenheit“ mit ihren Informationen noch geborgen werden können und etwa in Eiskernlaboren aufgehoben werden. In einer Schweizer Höhle konnte etwa, so Spötl, nachgewiesen werden, dass es in einer „Warmzeit in den Alpen“ sogar zwei, drei Grad wärmer als heute gewesen sein muss. Auf heute könnte diese Periode aber nicht umgelegt werden, denn „was es damals nicht gegeben hat, sind Treibhausgase“.