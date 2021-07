Amber Heard ist Mutter einer Tochter geworden

Hollywood – Die US-Schauspielerin Amber Heard (35, „Aquaman") ist Mutter geworden. Auf Instagram teilte Heard am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto von sich und ihrer neugeborenen Tochter: Darauf liegt Heard in einem Bett, das schlafende Baby auf ihrer Brust. Ihre Tochter heiße Oonagh Paige Heard und sei am 8. April zur Welt gekommen, schrieb die Schauspielerin dazu. „Ich bin so aufgeregt, diese Nachricht mit euch zu teilen."