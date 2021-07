RB Leipzig verpflichtete Goalgetter Silva für 23 Millionen Euro aus Frankfurt

RB Leipzig hat am Freitag die Verpflichtung von Andre Silva vermeldet. Die Sachsen bezahlen für den portugiesischen Nationalspieler Medienberichten zufolge eine feststehende Ablöse von 23 Millionen Euro. Zudem sollen weitere Millionen an die Berater des Profis gehen. Der 25-jährige Stürmer hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 28 Tore für die Eintracht erzielt. Neo-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner verlor damit einen Schlüsselspieler.