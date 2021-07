Die Vaterrolle als Vorbild: Tagesvater aus Tristach schreitet voran

Tristach – Acht Kinder zwischen einem und neun Jahren wuseln abwechselnd im Haus der Familie Pfattner herum. Drei davon, nämlich der neunjährige Julian, die siebenjährige Malin und die vierjährige Elaine, sind die eigenen Kinder von Albert (48) und Karin (44) Pfattner. Die fünf anderen sind im großen Haus in Tristach in Betreuung. Zuständig dafür ist aber nicht Karin, sondern ihr Mann. Er ist von Beruf Tagesvater, einer von zweien, die es in Tirol gibt. Zu seinen Tageskindern zählen drei einjährige und zwei zweijährige Buben und Mädchen.