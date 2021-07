Fit für die zweite Hälfte: Update für Škoda Kodiaq

Megève – Dass Škoda das große SUV-Segment entern durfte, war vor etwa vier Jahren doch auch eine Überra-schung. Normalerweise werden Revierübertretungen innerhalb des VW-Konzerns ja tunlichst unterbunden und dort, wo der Kodiaq antrat, waren bis dahin eigentlich Touareg und Q7 daheim. Denen hat der wie üblich ohne Kompromisse bei der Ausstattung, aber mit gehörigem Preisvorteil auffahrende Tscheche einiges an Terrain abgenommen. Über 9000 Stück gingen mittlerweile über den Ladentisch und auch die Vorlieben der Kunden sprechen dafür, dass wenigstens im Kodiaq-Universum noch alles so ist, wie es immer war: Über 70 Prozent beträgt der Allradanteil, mehr als drei Viertel entschieden sich für einen Diesel, fast alle für eine Automatik-Variante.

An Präsenz gewonnen hat durch das Facelift der Look aller Kodiaq-Modelle: Eine neue Leuchtengrafik, die stärker strukturierte Motorhaube und die früher nur beim Scout verbaute Unterfahrschutz-Blende sorgen für ein markanteres Erscheinungsbild vorne. Hinten wurde mit einem größeren Dachspoiler und seitlichen Finnen an der Aerodynamik gefeilt, dazu sind serienmäßig LED-Rückleuchten verbaut. Den Innenraum werten neue Dekor-Elemente und ein genähtes Lederarmaturenbrett auf, das Angebot an Extras wurde um Ergo-Komfortsitze, ein erweitertes Infotainmentsystem, das von Markengeschwistern schon bekannte Digitalcockpit und ein Soundsystem des Premiumanbieters Canton aufgestockt.