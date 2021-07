Neues Auto unter altem Label: Marvel R startet im Herbst

Wien – „Faire Autos zu einem fairen Preis“ lautet die Devise von MG Motor Europe, einem Ableger von SAIC Motor, einem der größten Autoproduzenten Chinas, bei der Präsentation der dritten Modellreihe der Marke. Nach dem vollelektrischen ZS EV und dem EHS Plug-in-Hybrid kommt nun der Dritte im Bunde. Er hört auf den Namen Marvel R Electric und wird wieder rein elektrisch angetrieben. Er besticht von außen mit einem futuristischen Design, das seine Ähnlichkeit mit einer sehr bekannten E-Auto-Marke nicht abstreiten kann (oder will). Im Innenraum hat man sich Mühe gegeben, die britischen Wurzeln der Marke mit moderner Technik zu verbinden. So gibt es neben edlem Leder zumindest in der Top-Version einen 19,4-Zoll-Touchscreen, über den alle nur möglichen Informationen abzurufen sind. Gleich 14 Assistenten hat man in das Auto gepackt, komplette Konnektivität ist selbstverständlich.