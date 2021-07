Pettneu: Bürgermeister Manfred Matt erklärte Rückzug

Pettneu am Arlberg – Elfeinhalb Jahre, fast zwei Perioden, sind für ihn genug: Das erklärte der Bürgermeister von Pettneu, Manfred Matt (50), diese Woche den Mandataren in der Gemeinderatssitzung. „Ich bereue es nicht, Verantwortung für das Dorf übernommen zu haben“, resümiert er. Er habe „ein lehrreiches Praktikum“ für Pettneu gemacht. „Die Herausforderungen waren manchmal größer, als ich es mir erwarten konnte. Etwa nach der Schnanner Mure im August 2018.“ Wichtig ist ihm die Feststellung: „Es hat weder Streit noch Unstimmigkeiten gegeben. Auf eine geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte lege ich viel Wert“, so der Unternehmer, der mehr Zeit für seine Familie und seinen Betrieb haben will. Die „geordnete Übergabe“ gelte auch für laufende Projekte wie die Fertigstellung des Gemeindezentrums.