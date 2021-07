Plug-in-Hybrid Kia Sorento: Innovative Eleganz mit Luxus-Touch

Gschnitz – Es ist wie ein Wunder, dass wir während des zweiwöchigen Tests zwei, drei Mini-Kritikpunkte am Sorento Plug-in-Hybrid herausfinden konnten, während das neue Midsize-SUV von Kia ansonsten ein „Über-den-Klee-Lob“ verdient hat. Nun eben mit dem Minus beginnen? Nein, lassen wir dem viel größeren Plus den Vortritt.

Der Innenraum verwöhnt – dank Gold-Ausstattung –mit Volllederbezug, einem volldigitalen Instrumentarium und einem 10,25-Zoll-Touchscreen mit passablem Navigationssystem. Die Smartphone-Anbindung erfolgt problemlos, die Beschallung stellt dank Bose-Sound-System schnell zufrieden. An viele Details hat Kia gedacht, darunter an eine bequeme Sitzheizung sogar für die zweite Sitzreihe, eine Lenkradheizung und an eine umfassende Ausstattung mit Fahrerassistenzsystemen.