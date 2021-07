Die Rhombus-Marke legt das Dach flach: Renault Arkana startet durch

Krems – Wenn selbst Motorradfahrer in der Wachau innehalten, um zu schauen, dann heißt das schon etwas. Mindestens, dass der Auffallfaktor da ist: Dabei ist der Arkana gar nicht so hoch. Das hat nicht nur mit der Flachlegung des nach hinten abfallenden Dachs zu tun, sondern auch mit der Crossover-Orientierung, die derzeit in Mode ist. Bei 1,576 Metern können sogar mittelgroß Gewachsene problemlos drüberschauen. Und was er an Höhe weniger hat, das wurde ihm an Länge zugestanden. Auf der Plattform (CMF) des Clio und des Captur misst er 4,568 Meter in der Länge, und überragt damit sogar den Kadjar um fast acht Zentimeter. An Radstand legt er ihm auch noch 74 Millimeter vor (2720 gegenüber 2646 Millimetern). Was im Fahrbetrieb in sehr ausgewogener Balance resultiert. Und zwar sowohl in der Vollhybrid-Version – E-Tech Hybrid 145 mit 143 PS Systemleistung – als auch in der Variante mit mild hybridisiertem Benziner – TCe 140 EDC mit 140 PS.