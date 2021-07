Margreiter geht: Wechsel an VP-Spitze im Bezirk Kufstein

Kufstein – Als 30-Jähriger habe er sich gedacht, „wann stellen die Alten endlich mal aus“, scherzte der VP-Abgeordnete Alois Margreiter gestern, als er seine Polit-Pension ankündigte. Nach mehr als 30 Jahren in der Politik sei es für den Breitenbacher Bürgermeister, Kufsteiner Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneten Zeit, das Politruder an „die Jüngeren“ zu übergeben.

Nach elf Jahren als Vizebürgermeister und drei Legislaturperioden als Bürgermeister werde er sich bei den Gemeinderatswahlen im Februar 2022 vom Gemeindeamt verabschieden. Dem Landtag wolle er bis zur nächsten Wahl – voraussichtlich im Frühjahr 2023 – erhalten bleiben. Das Zepter des Bezirksparteiobmanns dürfte er früher übergeben – am 16. September wählen die Delegierten beim Bezirksparteitag. Der Vorstand habe den Tiroler VP-Bundesrat Sebastian Kolland am Dienstag einstimmig als Nachfolger nominiert.

Der 38-Jährige ist in der (Kommunal-)Politik kein Unbekannter. Seit 2016 ist Kolland Vizebürgermeister in Ebbs, seine Parteikarriere begann er in der Jungen ÖVP, fungierte bereits als Bezirksgeschäftsführer, ist Teil der Bezirksparteileitung und wurde im Oktober 2020 als Mitglied in den Bundesrat entsandt.