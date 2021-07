Bootsunfall am Gardasee: Haftbefehl für deutschen Angeklagten

Brescia, München – Die Staatsanwaltschaft der lombardischen Stadt Brescia, die um einen tödlichen Unfall am Gardasee am 19. Juni mit zwei italienischen Todesopfern ermittelt, hat die Festnahme eines deutschen Angeklagten gefordert. Er wird beschuldigt an Bord eines Motorbootes in den Gewässern des Gardasees vor der Ortschaft Saló ein kleine Boot angerammt zu haben, bei dem ein italienisches Paar starb, ohne Hilfe zu leisten.