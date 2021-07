Gasleck in Pipeline: „Feuerauge“ lässt Wasser im Golf von Mexiko brodeln

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich die spektakulären Aufnahmen.

Ciudad del Carmen – Wegen eines Gaslecks in einer Unterwasser-Pipeline hat es im Meer vor Mexiko gebrannt. Das Feuer 150 Meter vor einer Bohrinsel der Ölförderanlage Ku-Maloob-Zaap im Golf von Mexiko sei am Freitag nach fünfeinhalb Stunden gelöscht worden, teilte der staatliche Erdölkonzern Pemex mit. Ein Video, das den Brand zeigt, verbreitete sich in sozialen Medien – manche Twitter-Nutzer bezeichneten die kreisförmig brodelnde Glut im Wasser als "Feuerauge".