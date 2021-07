Das TFV-Cup-Finale steht vor der Tür: Am Ende wird doch noch gefeiert

Die Partnerschaft zwischen Hannes Kerschdorfer (l.) und dem Tiroler Fußball-Verband (Präsident Josef Geisler, r.) geht in ihr 13. Jahr.

Wörgl – Kennen Sie den Begriff Paraskavedekatriaphobie? Wahrscheinlich nicht. Das quasi unaussprechbare Wort ist der wissenschaftliche Ausdruck für die Angst vor der Zahl 13 bzw. explizit vor dem Freitag den 13. Ganz sicher nichts mit dieser Phobie am Hut haben TFV-Präsident Josef Geisler und Cupsponsor und Namensgeber Hannes Kerschdorfer. „Die 13 ist für uns alles andere als eine Unglückszahl“, lachte Geisler. Denn die Partnerschaft zwischen dem Verband und der Gartenbaufirma geht nun schon in ihr 13. Jahr ...

Und nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie ist die Vorfreude auf den Cup-Final-Tag am Sonntag in Wörgl bei den beiden Herren dementsprechend „riesig“. Am Sonntag bekommt es im Wörgler Stadion – die Stadionkapazität darf voll ausgenutzt werden – zuerst zum Damen-Finale zwischen Wilten und dem SVI (15.30 Uhr), um 18 Uhr erfolgt dann der Anpfiff des Herren-Finales zwischen dem FC Kitzbühel und dem SC Schwaz.