„Eine magische Nacht“: Verletzung trübt Italiens Jubel, Belgien leidet

München – Diesen großen Fußballabend wollten Italiens EM-Helden ohne den umgehenden Blick auf das Gigantenduell gegen Spanien auskosten. „Jetzt genießen wir diesen Sieg, dann denken wir an den Gegner“, sagte Trainer Roberto Mancini in der Nacht zum Samstag in München. Mit 2:1 hatte die Squadra Azzurra die zur Goldenen Generation erklärte belgische Auswahl um Kevin De Bruyne besiegt – und sich für das Halbfinale der Europameisterschaft am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion bestens positioniert. Spanien hatte sich zuvor durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durchgesetzt.