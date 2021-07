Startschuss für sommerlichen Direktzug zwischen Landeck und Berlin

Innsbruck, Berlin – Die Deutsche Bahn (DB) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben am Samstag die neuen Direktverbindungen zwischen Landeck und Berlin sowie zwischen Bregenz und Berlin aufgenommen. In etwas über acht Stunden kann die Fahrt über die Sommermonate mit einem ICE-Zug bewältigt werden. Die Züge verkehren jeweils samstags bis zum 11. September, teilten die ÖBB mit. Ein Zugticket etwa für die Fahrt von Innsbruck nach Berlin gibt es mit der Sparschiene ab 64,90 Euro.

Der Zug in Landeck-Zams startet um 11.51 Uhr und erreicht Berlin um 21.15 Uhr. In die umgekehrte Richtung verlässt der ICE Berlin um 7.11 Uhr und kommt um 15.41 Uhr am Zielbahnhof in Tirol an. Gleichzeitig werden die Verbindungen zwischen München und Landeck verstärkt.