Nach Aus für Eule: Diakoniewerk soll künftig Kindertherapiezentren betreiben

Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) präsentierte am Samstag die Nachfolgeregelung in Sachen Tiroler Kinder- und Jugendtherapiezentren.

Innsbruck – In Sachen Schließung der Tiroler Kinder- und Jugendtherapiezentren „Eule“ und „forkids“ scheint nun eine Nachfolgeregelung gefunden zu sein: Das Diakoniewerk soll nun als Betreiber der Therapiezentren auf den Plan treten. Die Diagnostik in „komplexen Fällen“ sowie die „medizinische Qualitätssicherung“ wollen die tirol kliniken übernehmen, teilte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) am Samstag mit. Erst tags zuvor hagelte es harsche Kritik der Opposition an Fischer.