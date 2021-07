Diagnose durch Künstliche Intelligenz: Wie Maschinen die Medizin verändern

Die Pandemie hat die Welt in eine Gesundheitskrise gestürzt. Fieberhaft sucht man nach Möglichkeiten, solche Szenarien in Zukunft vorherzusagen. Beim Kampf gegen das Virus fällt auch der Begriff Künstliche Intelligenz (KI). Viele denken dabei sofort an Roboter und Science Fiction. Doch so weit hergeholt ist das Ganze nicht.