EU begrüßt Aussetzung von Hinrichtungen auf Bundesebene in den USA

Brüssel – Die EU begrüßt, dass in den USA die Todesstrafe auf Bundesebene vorerst nicht mehr vollstreckt wird. "Das ist ein vielversprechender erster Schritt, der - so hoffen wir - ein definitives Ende dieser Praxis auf Bundesebene einläutet, und den Weg für die gänzliche Abschaffung der Todesstrafe in den USA ebnet", hieß es am Samstag in einem Communiqué aus Brüssel. "Die Europäische Union ist vehement gegen die Todesstrafe zu allen Zeiten und unter jeglichen Umständen."