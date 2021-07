72-Jähriger stürzte mit E-Bike in Ginzling: Verletzter mit Heli geborgen

Ginzling – Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstag in Ginzling schwer gestürzt. Der 72-Jährige war gegen 12.45 Uhr vom Schlegeis Speicher talwärts in Richtung Mayrhofen unterwegs. Laut Polizei betätigte er vermutlich die Vorderbremse zu stark und stürzte auf die Straße. Wie schwer er sich verletzte, ist nicht bekannt.