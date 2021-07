Tödlicher Alpinunfall: Wanderer stürzte auf Inzinger Alm ab

Inzing – Eine Alpinunfall bei einer Wanderung hat am Samstag das Leben eines 50-jährigen Bergsteigers gefordert. Der Österreicher war gemeinsam mit einem Freund (51) unterwegs gewesen. Die beiden starteten gegen 9.30 Uhr von der Inzinger Alm aus zu einer Wanderung auf den Brechten. Auf Höhe des Blockwerks zum „Hohen Bremstall“ hielten sie an, machten dort eine Rast und gingen anschließend wieder in Richtung Brechten.